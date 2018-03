V. Entella, Ardizzone: "Sempre strano affrontare il Palermo da rivale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Virtus Entella Francesco Ardizzone ha parlato sulle colonne de Il Secolo XIX della sfida contro il Palermo, squadra della sua città e in cui è cresciuto: “L'emozione sarà inevitabile, mi sembra strano affrontare da rivale il Palermo, ma quando sei in campo tutto passa e scorre. Lì ho iniziato il mio percorso fino ad arrivare alla porte della prima squadra esordendo in Europa League. - continua Ardizzone parlando della sua esperienza all'Entella – Quando sono arrivato a Chiavari ho faticato, non avevo una grande condizione, ma oggi sono un calciatore completamente diverso, più coinvolto in questa avventura. La vittoria col Parma ci ha liberato perché ci mancava un risultato che potesse premiare il nostro impegno, ma ora è arrivata la conferma di Cremona che ci ha tirato ancora più su. Ora però non possiamo ne dobbiamo mollare”.