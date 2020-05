V. Entella, Boscaglia: "Fondamentale sfruttare tutta la rosa. 5 cambi? Li vorrei sempre"

Anche il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle possibili similitudini fra la passata stagione (quando i liguri partirono con 50 giorni di ritardo rispetto alle altre) e questa stagione: “Sarà una storia differente per tante ragioni, ma possiamo trarne degli spunti. Se si dovesse riprendere verrà utilizzata l’intera rosa e saranno fondamentali i cinque cambi, che in B vorrei vedere sempre. - continua Boscaglia - Alla ripresa sarà un campionato diverso, i valori si livelleranno. L’anno scorso in certi casi per alleggerire ho proposto ai ragazzi di vederci direttamente il giorno della partita quando giocavamo di sera. Ma hanno rifiutato perché stavamo bene insieme, è stato uno dei segreti”.