V. Entella, Boscaglia sulla ripartenza: "Sarà una corsa al buio. Bisogna farsi trovare pronti"

Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia intervistato dal Secolo XIX ha parlato della ripartenza che per i liguri coinciderà con la trasferta a Cosenza: “La gestione delle forze e il recupero fisico diventerà decisiva con tanti impegni così ravvicinati e in quest’ottica ben vengano le cinque sostituzioni di cui sono un sostenitore. Aver possibilità di effettuare delle rotazioni è una risorsa importante e lo sarà ancora di più in questo contesto così particolare che è una novità e un’incognita per tutti. - conclude il mister biancoazzurro - Non c’è un precedente, non c’è nulla su cui fare un confronto, sarà una corsa al buio e bisognerà farsi trovare assolutamente pronti”.