V. Entella, Cremonesi: "Sarà particolare sfidare la mia Cremonese"

© foto di Federico Gaetano

Per il difensore della Virtus Entella Michele Cremonesi la prossima gara contro la Cremonese sarà una sfida speciale, perché per la prima volta tornerà da avversario nella sua città natale: “Sarà una sensazione particolare giocare da avversario davanti alla mia famiglia e ai miei amici, ma al fischio d'inizio la mia concentrazione andrà tutta sulla partita. Ho fatto tutta la trafila in grigiorosso, dagli Esordienti alla prima squadra, sono anni intensi di cui conservo grandi ricordi. - continua Cremonesi come si legge su Il Secolo XIX - Con il Parma è arrivato quel risultato che ci mancava e che premiasse il nostro lavoro, abbiamo disputato una buona gara complessiva e questi tre punti sono una bella spinta che ci permette di rimanere a contatto con tutte le altre, ma per fare un ultimo scatto serve continuità”.