V. Entella, De Luca: "Impossibile fare ipotesi. Ogni sera fa male sentire la conta dei morti"

Intervistato da Tuttob.com l'attaccante della Virtus Entella Giuseppe De Luca ha parlato di come sta vivendo questo periodo di isolamento e delle prospettive di tornare in campo: “Sono a Varese a casa, esco solo per fare la spesa e cerco di trovare qualcosa di positivo e godermi la mia famiglia, poi cerco di fare le cose che prima non avevo il tempo di fare.Gioco molto alla play station e guardo la televisione, recuperando tutte le puntate della serie-tv preferita e per scoprirne di nuove. Tra compagni di squadra parliamo spesso in chat e ci teniamo informati, condividiamo notizie. - continua De Luca – Credo che non si possano fare previsioni sulla ripresa, stiamo vivendo alla giornata e ogni sera fa male sentire la conta dei morti. Il fatto che molti siano anziani non deve essere qualcosa che ci scivola addosso perché sono la nostra storia, il nostro passato. Passando al calcio la commissione medica incaricata dalla Federcalcio di stilare i criteri per ricominciare gli allenamenti delle squadre ha strutturato un programma concreto e dettagliato. Linee guida da tenere per tutte le società per ritornare in campo, in attesa che il governo stabilisca quando sarà possibile ricominciare allenamenti e campionati. Ho letto che la serie A inizierà per prima, attendiamo indicazioni dalla Lega di serie B".