V. Entella, Dezi: "A Empoli troppe pressioni, qui siamo una famiglia. Sogno di giocare in A"

Intervistato da Tuttob.com il centrocampista della Virtus Entella Jacopo Dezi soffermandosi sulla ripartenza del campionato e non solo: “Non so dire se sia giusto o meno, ma la voglia di tornare in campo è tanta anche se dovremo prendere tutte le precauzioni. All'Empoli in questa stagione c'erano tante pressioni, la squadra era appena retrocessa e la società puntava a risalire subito. Serviva tempo per ingranare, ma nel calcio nessuno aspetta e se non arrivano i risultati la via più facile è quella di cambiare l'allenatore. Poi a gennaio la rosa è stata rivoluzionata e io ho fatto le valigie accettando l'Entella. - continua Dezi -Chiavari rappresenta un’occasione importante per la mia carriera. Qui ho trovato un gruppo affiatato. I miei compagni mi hanno accolto benissimo. L’Entella è una grande famiglia. Una società organizzatissima, con uno staff di prim’ordine. Sogno nel cassetto? Giocare in quella Serie A che ho assaporato soltanto ai tempi del Parma”.