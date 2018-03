Entella, Gatto: "Pur di giocare e aiutare la squadra farei anche il portiere"

© foto di Federico Gaetano

Nella sua avventura alla Virtus Entella Leonardo Gatto ha completato la metamorfosi da ala offensiva a esterno a tutto campo in un centrocampo a cinque, senza polemiche anzi rispondendo con una battuta a chi gli chiede del cambio di ruolo: “Pur di giocare e dare una mano alla squadra andrei anche in porta. - spiega Gatto a Il Secolo XIX parlando del momento della squadra – Ora è fondamentale più che mai fare gruppo ed essere coesi, il resto è la necessità assoluta di fare punti e muovere rapidamente la classifica. Parma? Si tratta di una squadra completa e forte in ogni reparto e poi conosco bene come il loro mister D'Aversa studia e prepara la partita nei minimi particolari avendolo avuto a Lanciano in quella che è stata la mia miglior stagione in carriera. Anche se sono forti dobbiamo fare punti perché i discorsi stanno a zero in questo momento”.