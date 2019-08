V. Entella, Gozzi: "Benevento e Perugia favorite. Il Pisa stupirà"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha parlato del proprio club, attivissimo anche nel sociale, e della prossima Serie B: “Io sono entrato nel calcio per questione d’identità, mio padre mi portava a vedere l’Entella da bambino e anni dopo mi coinvolsero nel club. Arrivò poi una crisi, in cui io non c’entravo, e allora dissi che avrei preso in mano la situazione e fatto le cose per bene. A me piace fare progetti e realizzarli al meglio. Così è nata l’idea del settore giovanile con annesso studentato, perché lo studio è importante specialmente se un ragazzo poi non sfonda”.

Spazio poi alla squadra che ha vinto il campionato disabili: “A Savona c’era una squadra che partecipava a questo campionato e ci chiesero di giocare con le nostre maglie. Siamo rimasti sorpresi perché c’è rivalità fra le due città. Alla fine hanno giocato come Entella e vinto il campionato, sono stati bravissimi. Ma non per merito delle maglie”.

Spazio poi al solito sogno Cassano, che è unico tende a rimarcare il presidente prima di raccontare il suo arrivo in un momento nero dell’Entella, in cui non si sapeva dove avrebbe giocato, portando professionalità e allegria aiutando tutti i compagni.

Infine un pronostico sulla Serie B: “Benevento, Perugia, il Cittadella che per noi è un modello. E credo che il Pisa stupirà”.