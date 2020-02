vedi letture

V. Entella, Gozzi: "Vietato esaltarsi, pensiamo alla salvezza. Spezia? Può andare in A"

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi intervistato da Il Secolo XIX ha parlato non solo del cammino della squadra in Serie B, ma anche dei cugini dello Spezia che occupano la seconda piazza in classifica augurandogli il meglio: “Siamo concentrati ferocemente sulla forbice fra i 45 e i 47 punti che significano salvezza e prima arriviamo a quei punti e meglio è. Non è scaramanzia, ma sono ragionamenti razionali che non possono non tener conto dei nostri limiti e del nostro modo di fare calcio. Siamo una piccola realtà fatta di sottili equilibri.Stiamo facendo un buon lavoro e i risultati ci stanno dando ragione, la mia sensazione è che non abbiamo mai avuto una squadra così equilibrata. Abbiamo qualità e quantità con due alternative in ogni ruolo con giocatori esperti e giovani in rampa di lancio. - continua Gozzi – Spezia? Sono felice della loro posizione e ho sempre sostenuto, anche in tempi non sospetti, la tesi che andranno in Serie A. Se continuano a giocare così daranno filo da torcere a tutti per la promozione. E non voglio tirargliela”.