V. Entella, Iacobucci: "Niente calcoli, pensiamo solo a salvarci"

Il portiere della Virtus Entella Alessandro Iacobucci ha parlato a Il Secolo XIX della sfida salvezza contro il Cesena e della corsa salvezza: “Nello spogliatoio non si fanno calcoli, non si parla di tabelle, ma si pensa solo a fare più punti possibile per raggiungere la salvezza matematica, il resto è solo un dispendio di energie inutile. Dobbiamo giocare a tutta queste ultime nove gare e poi si vedrà. - continua Iacobucci – A Cesena servirà lo stesso approccio visto contro il Brescia o la Cremonese, giochiamo uno scontro diretto e dobbiamo venirne fuori con dei punti come fatto al Rigamonti. Futuro? Non è il momento di pensarci, ora contano solo le prossime gare e il finale di stagione”.