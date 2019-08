© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Leonardo Gatto, esterno offensivo classe ‘92 lo scorso anno in forza alla Pro Vercelli, sarà alla Triestina. Il giocatore ha trovato infatti l’accordo con la Virtus Entella, proprietaria del cartellino, per la buonuscita ed è ora pronto per sbarcare a Trieste. Nei prossimi giorni il calciatore sosterrà le visite e firmerà il contratto coi giuliani come riferisce Trivenetogoal.it.