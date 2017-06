V. Entella, Nizzetto: "Qualità ed esperienza al servizio della causa"

© foto di Federico Gaetano

Il neo acquisto della Virtus Entella Luca Nizzetto ha parlato del suo arrivo in Liguria spiegando di conoscere già l'ambiente grazie ai racconti di alcuni ex compagni: “"Ho giocato con Cesar a Cremona e con Simone Basso, chiavarese doc, entrambi mi hanno parlato benissimo dell'Entella. Giocando contro i biancocelesti in questi anni ho potuto constatare la crescita del club, le ambizioni e la serietà del progetto, ora essere entrato a farne parte mi riempie d'orgoglio. - continua Nizzetto come su legge su Entella.it - Voglio mettermi a disposizione del mister ed essere utile alla causa in tutti i modi, con le mie qualità di giocatore e con la mia esperienza, darò tutto per dimostrare di essere all'altezza e non deludere le aspettative".