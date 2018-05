V. Entella, Paroni: "Due gare per dare un senso diverso alla stagione"

Il portiere della Virtus Entella Andrea Paroni ha parlato ai taccuini dell'edizione Levante de Il Secolo XIX per analizzare il difficile momento in casa biancoceleste: “In tutti noi c'è la consapevolezza di essere stati protagonisti di un'annata deludente, di aver reso molto al di sotto delle aspettative, ma ora ci sono due jolly che possono dare un senso diverso al nostro campionato. La situazione è difficile, ma non impossibile e noi non dobbiamo arrenderci. - continua Paroni parlando del neo tecnico Volpe, suo ex compagno – Gennaro è un combattente, uno che non mollava mai in campo e in questi giorni sta cercando di trasmetterci la sua cazzimma. Non abbiamo più tempo e in queste due gare che mancano dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, il mister, anche se fa strano vederlo in queste vesti, ha toccato i tasti giusti in questi giorni e ora sta a noi”.