V.Entella, Pellizzer: "Dato un segnale forte sul nostro reale valore"

vedi letture

Michele Pellizzer, capitano dell’Entella, interviene ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio del match vinto per 3-0 sull’Ascoli: “Siamo stati bravi ad impattare bene sulla sfida - rivela Pellizzer - è quello che ci è mancato nelle ultime partite. Il segnale che diamo è forte, cioè che volevamo riscattarci e dimostrare che l’Entella non era quella delle ultime giornate. Abbiamo avuto un calo, ci è mancata un po’ di sicurezza, adesso c’è positività”.

Sul “Comunale” vuoto: “Il pubblico ci manca, l’atmosfera è diversa. E’ triste ma dobbiamo farlo, lo dicono le regole e dobbiamo aiutare il nostro paese che sta vivendo un momento delicato. C’è preoccupazione anche per i nostri cari, le nostre famiglie”.

Sul torneo dei liguri: “Obiettivi? Il primo è quello di salvarci perché la B è un torneo strano, non si sa mai. Abbiamo sbagliato 3 partite e ci siamo trovati a +3 dai playout, quindi dobbiamo continuare così”.