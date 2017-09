V. Entella, Pellizzer: "Punto che fa morale. Ora sotto con il derby"

Il difensore della Virtus Entella Michele Pellizzer ha parlato ai microfoni di Entellatube del pareggio contro il Foggia: “Siamo partiti molto bene, è stata una partita ben gestita anche se siamo andati sotto, ma l'importante è non esserci sciolti e aver reagito. La ripresa è stata di carattere e non ci siamo mai disuniti nonostante le difficoltà portando a casa un buon pareggio che fa bene al morale. - conclude Pellizzer - Dopo la batosta casalinga con il Perugia dovevamo dare una svolta al campionato. E’ un buon punto, ripartiamo da qui. Adesso abbiamo una partita difficile, il derby si prepara da sé, gli stimoli non mancano e cercheremo di far bene”.