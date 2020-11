V. Entella, Pellizzer: "Sabato conterà solo vincere. Vogliamo cancellare subito Lecce"

Il difensore della Virtus Entella Michele Pellizzer ha parlato ai microfoni del sito in vista della sfida contro il Venezia, recupero della 5^ giornata di Serie B, spiegando di voler voltare pagina dopo la pesante sconfitta subita contro il Lecce: “Abbiamo tanta voglia di metterci alle spalle l’ultima partita e sono contento che si possa giocare subito perché l’unica cosa che si può desiderare dopo un risultato così pesante è scendere subito in campo e cancellare quanto successo. - continua Pellizzer - Vogliamo dare un segnale importante a noi e ai nostri tifosi e per questo sabato conterà solo la vittoria. Ci manca e dobbiamo rimanere tranquilli continuando a lavorare bene come stiamo facendo perché è l’unica strada per raggiungere gli obiettivi e i risultati che vogliamo”.