V. Entella, Superbi: "Domani mi attendo una reazione forte da parte della squadra"

Dopo la pesante sconfitta subita contro il Lecce, la Virtus Entella ha subito l'opportunità di voltare pagina ospitando il Venezia fra le mura amiche. Il direttore sportivo del club Matteo Superbi dalle colonne del Secolo XIX sprona così la squadra di Tedino a riscattarsi immediatamente nonostante la forza dell'avversario di turno: "Non sarà sicuramente una partita facile ma mi aspetto una reazione forte da parte della squadra che ha voglia di cambiare marcia, dopo un inizio di stagione che per tantissimi motivi non è stato facile. Piangere sui problemi non serve a nulla, bisogna reagire e dare un segnale forte e chiaro".