V. Entella, Superbi: "Noi e il Cesena partiti con altri obiettivi"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi dalle colonne del Corriere Romagna ha parlato della sfida contro il Cesena, scontro diretto per la salvezza: “In estate si sogna poi ci si deve confrontare con il campo, ma certamente a luglio sia noi sia il Cesena pensavamo di fare un campionato diverso pur sapendo che sarebbe stata una stagione impegnativa vista la qualità e il blasone delle retrocesse e delle neopromosse. La squadra comunque sta crescendo, ha compiuto passi in avanti e contro Empoli e Palermo meritavamo anche di più, La strada però è ancora lunga, ma il morale è risalito, i punti sono ancora tanti per la salvezza e non dobbiamo fallire negli scontri diretti”.