V. Entella, Tedino: "Stringiamo i denti. Rallentati dai tanti infortuni più che il virus"

Il tecnico della Virtus Entella Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa di domani valida per il terzo turno di Coppa Italia. “Teniamo a questa competizione e vogliamo fare una buona partita. Il momento non è dei migliori, mi piacerebbe poter scegliere in base allo stato di forma dei miei, ma dobbiamo stringere i denti e fare di necessità virtù. - esordisce il tecnico sul sito del club ligure - Ho bisogno che la squadra faccia il suo percorso e in quest’ottica la partita di domani offre degli spunti importanti. Giocheremo, infatti, contro un avversario forte che incute timore. Il Pisa è avanti nel lavoro e ha fatto un buonissimo mercato inserendo giocatori di qualità che hanno alzato l’asticella delle loro ambizioni. Non pensiamo alla possibilità di incontrare una squadra di Serie A nel prossimo turno, anche se questa è una competizione dove è permesso sognare come ha dimostrato l'Entella in passato. Ma noi in questo momento dobiammo pensare alla nostra crescita. Covid? Il virus è incontrollabile e abbiamo imparato a capire che colpisce tutti, senza alcuna esclusione, tuttavia, ciò che ci sta rallentando sono i tanti infortuni. Sabato avremmo voluto giocare ed eravamo pronti a farlo, ma a un certo punto ho notato parecchia incertezza e penso che sia stato giusto rinviarla a novembre per poterla giocare con maggior cognizione di causa”.