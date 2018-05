V. Entella, Volpe: "In campo voglio vedere cuore e attributi"

L'allenatore della Virtus Entella Gennaro Volpe​​​​ ha parlato in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Frosinone che lo vedrà esordire in panchina: “Pagherei per vivere ancora in campo certi momenti e non vedo l'ora che arrivi domani perché il calcio sa regalarti emozioni inimitabili. Nei ragazzi ho avvertito un grande senso di responsabilità, bisogna fare una grande partita usando tutte le energie rimasse, bisogna fare di più di quanto si è fatto finora. Il Frosinone è una squadra che andrà in A e per cui abbiamo il massimo rispetto, ma dobbiamo guardare in casa nostra e per questo serviranno cuore e coglioni, dobbiamo scendere in campo come se fosse l'ultima gara della nostra vita. - continua Volpe come riporta Tuttoentella.com -Non ho ancora comunicato la formazione, ho un'idea, ma voglio che tutti si sentano coinvolti e che scendano in campo per mangiarsi l'erba sintetica. Retrocedere ha delle conseguenze incredibili per tutti e prima di alzare bandiera bianca bisogna dare tutto se stessi ed uscire dal campo senza alcun tipo di rimpianto. Questo è il campionato di B, è la nostra dimensione, la nostra finale e l'ultima partita della vita, poi non ce ne sono più".