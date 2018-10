V. Verona, Fresco: "Tanta rabbia dentro, ora serve la svolta"

© foto di Flavio Mazzoleni

In vista dell'impegno interno contro la Ternana, in casa Virtus Verona ha parlato mister Luigi Fresco. Queste le parole del tecnico rossoblu, così come raccolto dal sito ufficiale dei veneti: “Abbiamo tanta rabbia dentro per come si sta sviluppando questa prima fase di campionato. A Trieste avevamo tenuto ottimamente il campo e quando lo 0-0 sembrava ormai vicino abbiamo subito un gol evitabilissimo. Da lì è chiaro che la partita è cambiata. Anche mercoledì a Salò abbiamo fatto bene, tenendo il campo alla grande nonostante diversi ragazzi fossero all’esordio senza aver mai giocato 90’. In cuor mio sono molto soddisfatto del lavoro fin qui svolto, mi dispiace solo per il fatto che i risultati non stiano supportando i nostri sforzi. Sono altrettanto certo però che la ruota molto presto girerà e finalmente potremo iniziare a gioire anche noi”.

Mister Fresco spiega ai giornalisti come si affronta la Ternana: "Contro di loro bisognerà giocare con un pizzico di sana follia, del resto non abbiamo alternative. Il calendario è stato davvero inclemente con noi, ce lo hanno ricordato tutti quelli che finora abbiamo incontrato. Adesso però è arrivato il momento di accelerare, serve la svolta. Come? Inanellando qualche risultato positivo. Non esiste altra medicina”.

Chiusura dedicata al capitolo formazione: “Dovrò fare delle scelte, la partita di Coppa in tal senso mi ha messo in difficoltà ma sono contento di questo. Il gruppo è solido, tutti meritano di giocare. E’ una stagione lunga, servirà l’aiuto di tutti per salvarci. Giacomel è tornato a lavorare in gruppo ed ora ho tre portiere forti ed affidabili. Dalla prossima settimana poi tornerà ad allenarsi anche Rubbo, lo aspettiamo a braccia aperte”.