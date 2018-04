Vacca alla Gazzetta di Parma: "Siamo carichi ma non tesi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Parma Antonio Junior Vacca, ha parlato alla Gazzetta di Parma in vista della volata play off e della sfida contro la Pro Vercelli: "Siamo carichi ma non tesi. Il nostro è un gruppo maturo. Le mie condizioni? Non sto benissimo ma stringo i denti visto che da centrale sono rimasto solo io. Gli infortuni di Lucarelli e Munari? Ci responsabilizzeranno ancora di più".