Valjent e il triste addio alla Ternana. Col Chievo nel futuro

© foto di Federico Gaetano

Questa sera il duttile difensore Martin Valjent giocherà la sua ultima gara con la maglia della Ternana chiudendo così una storia iniziata cinque anni fa e che lo ha visto protagonista in ben 143 occasioni, con sette reti all'attivo. Una saluto amaro, nell'anno più difficile della sua esperienza in Umbria che si chiude con la retrocessione del club. Un anno che lui non avrebbe dovuto vivere visto che in estate con l'arrivo della nuova proprietà era arrivato il diktat di costruire una squadra totalmente italiana. Valjent ha rappresentato invece l'eccezione scendendo in campo, da terzino destro o da centrale, per 37 volte in questa stagione e non venendo mai accantonato da nessuno degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina. Punto fermo della retroguardia nelle ultime quattro stagioni lo slovacco classe '95 saluterà questa sera il suo pubblico e cercherà di farlo nel migliore dei modi per poi guardare avanti, a una nuova avventura con la maglia del Chievo che lo acquistò un anno fa lasciandolo parcheggiato in rossoverde.