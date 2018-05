Valjent saluta la Ternana: "Dispiace lasciare il club in C"

© foto di Federico Gaetano

Martin Valjent, slovacco classe ’95, lascia il club rossoverde dopo cinque stagioni, augurando il meglio a Luigi De Canio e a chi con lui ripartirà dalla Serie C. Queste le sue parole a Radio Cusano Campus: "Mi dispiace moltissimo lasciare Terni e le persone con cui ho vissuto per cinque anni. E mi dispiace soprattutto per come è andato a finire questo campionato. L’idea che mi sono fatto è che ci sia una grande voglia di rifarsi subito. Con l’arrivo del direttore sportivo Danilo Pagni e con la conferma di mister De Canio, la società ha già dimostrato di avere intenzioni serie. Credo che impareranno dagli errori commessi in questa stagione e riporteranno la Ternana dove merita. Con la programmazione giusta, l’Unicusano può puntare ad avere un futuro in Serie B".