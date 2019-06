Valzer delle panchine in B. La situazione dei 17 club sicuri della cadetteria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sta piano piano componendo la mappa della Serie B 2019/2020. Con la promozione dell'Hellas Verona e la contemporanea conferma del Cittadella in cadetteria, per completare il quadro mancano solo due fattori: l'esito dei playout fra Salernitana e Venezia e le due promosse dalla Serie C. Ad oggi, dunque, sono diciassette le società già certe di partecipare al prossimo campionato cadetto. In vista della prossima stagione il primo step è quello legato alla scelta del nuovo tecnico. Ecco il quadro ad oggi della situazione delle quindici formazioni già certe della prossima Serie B:

ASCOLI: confermato l'addio di Vincenzo Vivarini. Ipotesi: Paolo Zanetti (Sudtirol).

BENEVENTO: Cristian Bucchi verso l'addio. Ipotesi: Davide Nicola, Beppe Iachini.

CHIEVO VERONA: confermato l'addio di Domenico Di Carlo . Ipotesi: Mauro Zironelli, Michele Marcolini (AlbinoLeffe), Vincenzo Italiano (Trapani), Alessio Dionisi (Imolese), Beppe Iachini.

CITTADELLA: manca ancora la conferma ufficiale di Roberto Venturato. Alte possibilità di permanenza.

COSENZA: Piero Braglia (Confermato)

CREMONESE: Massimo Rastelli (Confermato)

CROTONE: Giovanni Stroppa (Confermato)

EMPOLI: manca ancora la conferma ufficiale Aurelio Andreazzoli. Buone le possibilità di permanenza.

FROSINONE: confermato l'addio di Marco Baroni. Ipotesi: Fabio Caserta (Juve Stabia), Alessandro Nesta, Ivan Juric.

JUVE STABIA: Fabio Caserta verso l'addio. Ipotesi: Gianluca Grassadonia.

LIVORNO: Roberto Breda (Confermato)

PALERMO: manca ancora la conferma ufficiale di Delio Rossi. Scarse le possibilità di permanenza. Ipotesi: Vincenzo Vivarini (Ascoli), Pasquale Marino.

PESCARA: confermato l'addio di Giuseppe Pillon. Ipotesi: Luciano Zauri.

PERUGIA: confermato l'addio di Alessandro Nesta. Ipotesi: Fabio Grosso, Massimo Oddo, Alessio Dionisi

PORDENONE: Attilio Tesser (Confermato)

SPEZIA: confermato l'addio di Pasquale Marino. Ipotesi: Massimo Oddo, Cristian Bucchi (Benevento) e Gian Piero Ventura.

VIRTUS ENTELLA: Roberto Boscaglia (Confermato).