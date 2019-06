Valzer delle panchine in B. Tre club in attesa della fumata bianca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica si chiuderà con la vincente di Trapani-Piacenza il quadro delle formazioni che prenderanno parte alla Serie B 2019/2020. Un torneo, quello del prossimo anno, che vedrà la cadetteria tornare al format con 20 squadre dopo quattordici anni a 22 e uno, lo scorso, a 19. Per ognuna delle squadre in corsa il primo tassello da definire è quello legato al tecnico e in questo caso già 14 società hanno già scelto la guida della prima squadra.

Altre tre, invece, sono oramai prossime all'annuncio. Si tratta del Benevento che, salutato Bucchi, ha deciso di puntare tutto sulla voglia di rilancio di Filippo Inzaghi, tecnico corteggiato dal presidente Vigorito la scorsa estate, dell'Empoli che dopo aver sfiorato il miracolo salvezza in Serie A con Aurelio Andreazzoli ha scelto il sopra citato Cristian Bucchi e, infine, il Frosinone che punterà tutto su Alessandro Nesta, ex Perugia, per il rilancio.