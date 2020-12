Vandalizzata l'auto di Balotelli. Lo sfogo sui social: "Prega che non venga a sapere chi sei"

Inizia male l’avventura di Mario Balotelli al Monza. L’attaccante con un video pubblicato su Instagram ha infatti mostrato i danni subiti dalla sua auto (vetro della portiere destra divelto e abitacolo pieno di frammenti) dopo un attacco vandalico da parte di ignoti avvenuto nella serata di venerdì 4 dicembre. Un atto che l’attaccante non ha digerito promettendo vendetta qualora dovesse scoprire l’autore del fatto: “Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… - si legge in una storia del social - io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può”.