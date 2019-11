VAR, approvato in B da 19 club: il Chievo Verona contrario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come dichiarato quest'oggi dal presidente della Lega B Mauro Balata, è stato approvato l'utilizzo del VAR in Serie B a partire dalla prossima stagione. 19 club a favore, uno solo contrario, il Chievo Verona. Come svelato, ai microfoni di piacenotime.it, dal Dg dell'Ascoli Gianni Lovato: "E' vero che il Var non rappresenta la soluzione di tutti i problemi, ma questo a causa soprattutto della falsa aspettativa, pur sempre legittima, creata da chi non è favorevole al suo utilizzo, come a esempio si è confermato oggi il presidente del Chievo Campedelli".