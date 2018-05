Varone saluta la Ternana: "Sarete sempre nel mio cuore"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso il proprio account Instagram Ivan Varone, centrocampista della Ternana, ha salutato la piazza umbra con un lungo messaggio: "Il mio primo anno in serie B, che dire; forse mai avrei pensato si concludesse così e mai avrei voluto, ma purtroppo il calcio è anche questo. Le emozioni che provi sono tante e contrastanti, passi dal nulla al tutto e viceversa, ma tutte rimangono impresse e ti lasciano un qualcosa. Ricordo come fosse ieri il mio esordio, la tanta voglia di fare e la consapevolezza che quella era la mia grande occasione e così ad ogni partita giocata, ad ogni minuto passato in quel campo. Ho messo tutto me stesso, ma purtroppo non sempre l'impegno è tutto. Ho lottato, abbiamo lottato, ma non è bastato. Volevo ringraziare chi mi ha sostenuto, chi mi ha criticato, a tutti. Terni sarà sempre nel mio cuore, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra, forza Fere".