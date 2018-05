Vasco Rossi può far "traslocare" il Bari: in caso di finale idea Arechi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vasco Rossi e la finale playoff di Serie B. Al collegamento, siamo sinceri, nessuno ci aveva pensato. Il tour del rocker di Zocca, però, potrebbe cambiare i luoghi dell'atto finale del campionato cadetto. In particolare, Vasco è atteso il 16 giugno allo stadio San Nicola di Bari; peccato che, dopo i rinvii, in quella data sia prevista anche la finale di ritorno dei playoff. Che sulla carta potrebbe disputarsi proprio a Bari. Eventualità abbastanza remota, perché prevederebbe una finale tra Bari e Perugia, ossia (al momento e in attesa della decisione sul ricorso dei biancorossi) settima e ottava della classifica. Ma pur sempre possibile. E in tal caso, appurato che il concerto di Vasco non può essere rinviato per gli accordi presi (proprio con il club biancorosso tra l'altro), sarebbe il Bari a doversi spostare. L'ipotesi più fattibile, al momento, sarebbe quella di disputare la gara, qualora l'incrocio dovesse verificarsi, all'Arechi di Salerno.