Vecchi e l'esonero dal Venezia: "Tante difficoltà fin da subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di FcInterNews.it Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera nerazzurra e del Venezia, ha commentato l'addio al club lagunare consumatosi nelle ultime settimane: "Le cose che non hanno funzionato sono state tante, sicuramente alcune per mie colpe e altre no. Erano una situazione in cui i presupposti sembravano perfetti perché potessi lasciare l'Inter, per questo avevo grande entusiasmo. Ma purtroppo da subito ci sono state difficoltà di cui ora è inutile parlare ma che hanno portato a risultati negativi e al conseguente esonero".