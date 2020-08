Venezia, accelerata alla trattativa con il Trapani per Taugourdeau

In arrivo un colpo per il nuovo Venezia di Paolo Zanetti. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club lagunare ha dato un'accelerata alla trattativa per il centrocampista in uscita dal Trapani Anthony Taugourdeau. Operazione, questa, che potrebbe presto chiudersi in via definitiva.