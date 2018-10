© foto di Federico Gaetano

Con il cambio di allenatore il Venezia si appresta a salutare quel 3-5-2 che è stato marchio di fabbrica prima sotto la gestione Filippo Inzaghi e poi sotto quella, più breve, di Stefano Vecchi. Il neo tecnico Walter Zenga infatti è pronto a varare, già contro l'Hellas Verona, il 4-3-3 che è suo marchio di fabbrica e che riporta a oltre due anni fa quando Inzaghi in Serie C utilizzò la difesa a quattro prima di passare a quella a tre. Nel derby veneto i titolari al centro della difesa saranno Modolo e Domizzi, ma già dalla gara successiva Zenga potrà contare anche su Andelkovic come alternativa senza dimenticare Coppolaro e Bruscagin due calciatori duttili che possono agire sia in mezzo sia come terzini a destra. In quel ruolo il titolare dovrebbe essere Zampano con Garofalo che occuperebbe la corsia opposta dove il Venezia ha meno alternative (Migliorelli è ancora a quota zero nella casella minuti giocati).

In mezzo al campo le cose cambieranno poco o nulla visto che il pacchetto dei centrali era a tre anche con l'altro modulo. La cosa più interessante da capire sarà il ruolo che rivestirà Falzerano: mezzala come nel 3-5-2 o esterno d'attacco nel tridente. Nel primo caso le altre due maglie sarebbero contese da Schiavone e Bentivoglio - per il ruolo di regista - Suciu, Pinato e Segre per l'altra maglia da mezzala. In avanti invece sono ben in tre a giocarsi il ruolo di centravanti: Litteri, che parte favorito, Geijo e il rampante Vrioni. Di Mariano e Marsura, oltre a Falzerano qualora venisse avanzato come posizione, sugli esterni con Fabiano e St. Clair prime alternative.