Venezia, al via il ritiro di San Vito di Cadore: ecco i 27 convocati di Zanetti

Al via domani la stagione del Venezia, che partirà domani per San Vito di Cadore, dove rimarrà in ritiro fino al 5 settembre. Sono 27 i giocatori convocati da mister Paolo Zanetti, con il difensore Pietro Ceccaroni che si aggregherà al gruppo solo qualora lo Spezia non eserciti l’opzione di controriscatto e l'attaccante Riccardo Bocalon che arriverà domenica 30 agosto.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Bertinato (1998), Lezzerini (1995), Pigozzo (2000), Pomini (1981)

Difensori: Cigagna (1999), Cremonesi (1988), De Marino (2000), Felicioli (1997), Marino (1988), Modolo (1989), Svoboda (1998)

Centrocampisti: Bjarkason (2000), Crnigoj (1995), Fiordilino (1996), Lollo (1990), Maleh (1998), Rossi (2000), Serena (1999), Vacca (1990)

Attaccanti: Aramu (1995), Capello (1995), Di Mariano (1996), St Clair (1998), Pimenta (1999), Senesi (1997), Zigoni (1991).