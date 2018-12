Venezia, anche Geijo e Andelkovic verso l'addio a gennaio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto rivelato da Trivenetogoal.it a gennaio quattro calciatori potrebbero salutare il Venezia visto il poco spazio trovato finora. A Gianmarco Zigoni e Gianni Fabiano, già da tempo in lista d’uscita, anche il difensore Sinisa Andelkovic e il centravanti Alexandre Geijo potrebbero fare le valige essendo in scadenza di contratto e visto che al momento non vi sono segnali su un loro eventuale rinnovo.