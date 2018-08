Venezia, ancora rebus sul futuro di Zigoni: ma spunta lo Spezia

© foto di Federico Gaetano

Ancora in divenire il futuro di Gianmarco Zigoni, in uscita dal Venezia.

L'attaccante, come noto, ha rifiutato l'offerta arrivatagli dal Cosenza, ma ha visto sfumare anche il suo approdo al Carpi dopo che la società emiliana ha ufficializzato l'arrivo di Mokulu: in piedi rimane l'ipotesi Padova, gradita al classe '91.

Ma i biancoscudati stanno valutando Moreo, ed ecco quindi che i lagunari sono corsi ai ripari: come riferisce trivenetogoal.it, infatti, il calciatore è stato offerto allo Spezia, che ci sta pensando.

Sullo sfondo l'ipotesi Juventus U23.