Venezia, Andelkovic: "Serie A? Siamo sulla strada giusta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sinisa Andelkovic, difensore del Venezia, ha parlato dopo la rete e la vittoria contro il Palermo. "La Serie A? Siamo sulla strada giusta, non ci poniamo limiti. Nel calcio non si sa mai. Non ho esultato per rispetto dei miei ex compagni, dei miei ex tifosi. Non segnavo da cinque anni, è stato giusto così. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo, stiamo facendo un grandissimo campionato e dobbiamo continuare così. Oggi abbiamo segnato con difensori e centrocampisti, non è importante chi segna, ma l’importante è vincere le partite", le parole del calciatore riportate da Trivenetogoal.it.