Venezia, Angeloni: "5 gare di notte su 8. Calendario da scienziati nucleari"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Venezia Valentino Angeloni intervistato dal Gazzettino ha parlato dei prossimi impegni dei lagunari soffermandosi sul calendario: “Questa serie B è indecifrabile, quando pensi di poter delineare delle griglie ecco che 90 minuti dopo vengono rimesse in discussione. Il Foggia è sotto di noi ma senza il -6 sarebbe davanti, il Crotone è una corazzata, il Livorno è tornato in gioco alla grande. Dietro abbiamo squadre forti, tutte con le potenzialità per risalire fino ai play off, mentre penso che le prime 6-7 in classifica difficilmente se li faranno sfuggire. Una bagarre che ci deve spingere a pensare solo a noi stessi, a curare quei particolari che possono fare tutta la differenza del mondo. - continua Angeloni - Ora ci aspetta un trittico di fuoco, oltretutto con un calendario studiato da scienziati nucleari. Noi non cerchiamo alibi ma su 8 gare farne 5 in notturna, giocando l’infrasettimanale col Perugia con un giorno e mezzo in meno di recupero rispetto agli avversari non è giusto né equo, anche perché ci era già capitato a fine dicembre tra Pescara e Carpi”.