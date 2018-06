Venezia, Angeloni: "Base solida, ora vogliamo crescere ancora"

© foto di Federico De Luca

Il neo direttore sportivo del Venezia Valentino Angeloni ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura: “Sono orgoglioso dell'opportunità che mi viene concessa dopo tre anni di lavoro straordinario che è sotto gli occhi di tutti. Percepisco la grande voglia di crescere come società e squadra e ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Qui ci sono basi solide per costruire e crescere ulteriormente. - continua Angeloni come riporta Trivenetogoal.it – I Mondiali non rientrano nel nostro target, ma cercheremo profili e lavoreremo con un'area scouting che ci permetterà di trovare profili adatti a noi. L'unico in scadenza è Domizzi e con lui stiamo parlando del futuro. La base è valida e importante e lavoreremo su questa facendo le nostre valutazioni per rinforzarla ulteriormente”.