Venezia, Angeloni: "Bocalon? Ad inizio sessione era impensabile"

© foto di Federico De Luca

Valentino Angeloni, ds del Venezia, ha parlato della sessione di mercato appena conclusa dalle colonne del Corriere del Veneto: "Il ritorno di Bocalon? Era un’operazione impensabile a inizio mercato per il Venezia, poi strada facendo siamo riusciti a completare una serie di cessioni ed economicamente siamo stati in grado di bussare alla porta della Salernitana. E infatti la sua volontà è stata determinante per chiudere l’operazione a tutti gli effetti. Sono veramente molto contento del nostro mercato, adesso abbiamo una squadra completa in tutti i reparti con giocatori dalle caratteristiche diverse che si combinano bene l’uno con l’altro. Uno come Bocalon in attacco ci mancava. Litteri al Cosenza? Anche in questo caso abbiamo cercato di assecondare la volontà del giocatore, assieme alle nostre esigenze. Il Cosenza lo ha voluto fortemente, lui gradiva la destinazione e abbiamo concluso la cessione, anche questa l’ultimo giorno. Le permanenze di Fabiano e Geijo? Per Fabiano non si è trovata una soluzione che conciliasse tutte le esigenze. Per Geijo le offerte c’erano, ma non erano quelle che voleva lui. Rimarranno con noi fino a giugno e poi sceglieranno le destinazioni migliori per il loro futuro. Parliamo comunque di due ottimi professionisti che non hanno mai creato problemi e che si sono sempre comportati correttamente".