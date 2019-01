© foto di Federico De Luca

Dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni del ds del Venezia Valentino Angeloni, in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto con Marcello Falzerano: "E’ in scadenza di contratto il 30 giugno al momento non ci sono pervenute offerte, siamo alla finestra e siamo ancora disponibili a un prolungamento del vincolo, se Marcello lo vorrà. Ma dobbiamo anche guardarci attorno e farci trovare pronti, se la situazione prenderà una determinata piega. Il mercato sarà lungo, durerà fino a fine mese e molte cose possono accadere nel frattempo"