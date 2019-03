Venezia, Angeloni: "Nessuno scappa, ci mettiamo sempre la faccia"

Fonte: tuttoveneziasport.it

© foto di Federico De Luca

Valentino Angeloni, DS del Venezia ha fatto il punto della situazione al Gazzettino, cominciando dalla contestazione: "I tifosi hanno ragione, fanno sacrifici enormi per stare accanto alla squadra e, come tutti noi del resto, non possono essere felici per i risultati venuti meno nell’ultimo periodo. Cosa ci manca? Dobbiamo solo ritrovare sicurezza, per far pendere a nostro favore quelle piccole cose che fanno la differenza. Siamo e dobbiamo restare compatti per risalire, l’unico obiettivo è meritarci in campo con le nostre forze quel pizzico di fortuna in più"

Il derby con l'Hellas Verona: "Affrontiamo una squadra senza dubbio molto forte con vari singoli da Serie A. Noi siamo in grandissima emergenza e in oggettiva difficoltà tra infortuni, acciacchi e squalifiche, ma tireremo fuori tutto il cuore che abbiamo. Bisogna ritrovare la giusta attenzione, cattiveria e determinazione, qualità che comunque salvo alcuni episodi i ragazzi hanno sempre dimostrato. Vedi a La Spezia, dove hanno conquistato un 1-1 tanto fortunoso quanto voluto".

Continua a essere un problema segnare, mentre fanno spesso discutere le scelte di Zenga: "Per meritarci i gol dobbiamo essere ancora più cattivi, aggressivi e concentrati. Purtroppo siamo alle prese con infortuni di non poco conto, Domizzi e Garofalo sono out (come lo squalificato Modolo, ndr), Bruscagin ha ripreso ad allenarsi ma è in forse, Pinato ha un virus intestinale. Col Perugia erano in panchina Lombardi, Rossi e Citro perché non al top, come Schiavone che però si è messo a disposizione con grande voglia. Mister Zenga non inventa nulla, ha dovuto preservare qualcuno per non rischiare di perderlo più a lungo. Di sicuro chi giocherà darà il 100%, con i tifosi ci abbiamo messo la faccia garantendo che lotteremo tutti insieme, qui nessuno scappa per qualche difficoltà e remiamo nella stessa direzione".