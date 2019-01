Venezia, Angeloni: "Prima le cessioni poi eventuali nuovi innesti"

© foto di Federico De Luca

Ospite delle colonne de Il Gazzettino il ds del Venezia Valentino Angeloni ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato: "Ad oggi il mercato si sta muovendo secondo le previsioni con squadre che stanno investendo cifre molto importanti per raggiungere i propri obiettivi, siano di promozione o salvezza. In questa situazione noi dobbiamo fare il nostro percorso, per arrivare dove siamo sono stati spesi molti soldi ed oggi ci troviamo con delle situazioni ereditate che dobbiamo risolvere. Il nostro lavoro continua cercando di ottimizzare tutti gli aspetti, ovvero facendo uscire i giocatori in esubero per poi concentrarci sui potenziali innesti".