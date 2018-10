Venezia, Angeloni: "Ritiro? Scelta condivisa da tutti"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Venezia Valentino Angeloni intervistato da Il Gazzettino ha parlato della decisione di andare in ritiro a Roma per preparare la sfida contro il Perugia: “Quella di andare in ritiro è stata una scelta condivisa da tutti, in testa dal presidente Tacopina e dalla società che l’ha proposta alla squadra. L’allenatore e i giocatori l’hanno accolta volentieri, con entusiasmo e voglia di fare dettate dalla consapevolezza del momento. - conclude Angeloni - Sarà un modo per stare insieme, fare quadrato, lavorare duro e compattarsi in vista dell’importante gara di Perugia”.