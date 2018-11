Venezia, Angeloni: "Rosso a Falzerano nettamente ingiusto"

© foto di Federico De Luca

Valentino Angeloni, ds del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino dopo la vittoria al 'Penzo' contro il Brescia: "Una grande partita sotto tutti i punti di vista per forza, spirito, qualità nelle giocate e voglia di vincere. Un successo che rimane negli occhi perché eravamo in dieci per colpa di un’espulsione nettamente ingiusta. Ad ogni modo nessun exploit, anche nel successo di Cremona c’erano stati buoni sprazzi. Il bello è proprio che la prestazione di sabato corona una crescita costante. A Cittadella avevamo sbagliato solo il secondo tempo, con grossi meriti dei nostri avversari come abbiamo sempre riconosciuto. Siamo contenti di esser ripartiti in questo modo, fermo restando che cose positive ce n’erano già state prima, ma di sicuro oggi ragioniamo da squadra. Sembravano non essere mai in dieci, merito del mister che ha mantenuto un atteggiamento offensivo quando stavamo già vincendo, quindi a maggiore ragione ci poteva stare coprirsi. Invece ha dato un segnale chiaro, ha permesso ai ragazzi di essere propositivi, il resto l’ha fatto la loro ottima interpretazione con tanta qualità nelle giocate".