Venezia, Angeloni: "Totale fiducia in Vecchi. Lavori tranquillo"

© foto di Federico De Luca

Tre punti in quattro partite per il nuovo Venezia di Stefano Vecchi. Sulla posizione del tecnico dei lagunari è intervenuto il ds Valentino Angeloni attraverso le colonne de Il Gazzettino: "La fiducia nell’allenatore è piena e totale, sta facendo un lavoro importante anche se, ad ora, i risultati non sono certo quelli auspicati. Dal presidente in giù siamo tutti molto dispiaciuti, il mister però deve stare tranquillo, pensare solo a lavorare e la squadra lo deve seguire. Le cose non girano per il verso giusto però le analisi bisogna farle in modo profondo e non di pancia, per questo mi sono riguardato subito la partita di Lecce per vedere anche le sfumature con più obiettività. In questo momento stiamo mancando nei dettagli, situazioni che ci costano qualcosa e che non dipendono solo dai difensori, bensì da tutta la rosa, da chi gioca dall’inizio come da chi entra. Dobbiamo essere ancora più squadra, più affamati e arrabbiati, con più voglia e senso di appartenenza, tutte componenti che nella scorsa stagione avevano fatto la differenza"