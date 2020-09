Venezia, Aramu: "Non penso al mercato. Mi trovo bene e apprezzo le idee di Zanetti"

Il fantasista del Venezia Mattia Aramu non sembra aver fretta di lasciare il club lagunare in questa finestra di mercato spiegando di essere pronto a restare ancora in arancioneroverde: “Sono contento del percorso personale fatto in questa città, l’ultima stagione è stata dura e lunga, ma l’abbiamo chiusa con una bella salvezza e abbiamo finito più vicino ai play off che ai play out. In questi giorni di lavoro ho apprezzato molto l’idea di calcio di Paolo Zanetti, un’idea basata molto sul possesso palla e sulla velocità di esecuzione. - continua Aramu come riporta Trivenetogoal.it - Al mercato non sto pensando, sono concentrato solo sul Venezia perché qui mi trovo bene a tutti i livelli e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Volevo dimostrare di essere un giocatore da Serie B e credo di averlo dimostrato lo scorso anno”.