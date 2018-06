Venezia, Audero: "Fuori a testa alta. Futuro? E' presto per parlarne"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Venezia Emil Audero ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta di Palermo: "Sul gol è stato assolutamente un episodio fortuito, io ho toccato il pallone e poi sfortunatamente l' ha toccata pure lui - riporta TuttoPalermo.net -. Noi usciamo comunque a testa alta, abbiamo avuto le nostre occasioni ma é stato bravo il loro portiere. Inzaghi ci ha dato tanto quest'anno soprattutto per quel che riguarda la cura dei dettagli e della convinzione nei nostri mezzi. Il mio futuro? Ancora è presto per parlarne".