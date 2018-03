Venezia, Audero sfida l'Empoli: "Per loro non sarà una passeggiata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Venezia Emil Audero ha parlato a Trinevenetogoal.it dell'ottimo momento della squadra lagunare reduce dalla vittoria contro l'Ascoli: “Devo dire che ultimamente stiamo lavorando molto bene, siamo migliorati nella gestione della partita però subiamo ancora qualcosa di troppo e dobbiamo fare ancora meglio. Contro l'Ascoli dovevamo chiudere subito la gara, perché sapevamo che loro arrivavano da un periodo negativo e avevano voglia di riscattarsi, ma siamo stati bravi noi a ridurre il più possibile i loro attacchi. Nella prossima gara giocheremo contro l'Empoli, una delle candidate alla promozione, ma noi arriveremo alla sfida con la giusta concentrazione e carica, quindi sarà tutt'altro che una passeggiata per loro. - conclude Audero parlando di Inzaghi – Il mister giustamente dice che dobbiamo metterci più del nostro contro squadre toste come i toscani. La sua tranquillità è dovuta a questa cosa perché come abbiamo dimostrato nel girone di andata sappiamo rispondere molto bene a questo tipo di incontri”.