© foto di Federico De Luca

Fabio Bazzani, ex attaccante di diverse squadre del nostro calcio, ha parlato a Il Gazzettino del suo ruolo di vice allenatore al Venezia dopo l'approdo in panchina di Serse Cosmi: "Per me è sicuramente un piacevole ritorno in una piazza dove ho passato due annate straordinarie. Rimettersi in carreggiata si può eccome, non bisogna però farne una questione di 3-5-2 o 4-3-3, tutto dipende come sempre dalla testa. È lì che noi ora dobbiamo leggere per riuscire a cambiare gli sguardi dei ragazzi". A riportarlo è Sampdorianews.net.